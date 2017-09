Elektrum Eesti sai uue juhatuse esimehe

Alates käesoleva aasta 11. septembrist täidab Elektrum Eesti OÜ juhatuse esimehe ametikohustusi Andrus Liivand, kes eelnevalt oli ettevõttes ärikliendi müügiosakonna juht.

Eelmine juhatuse esimees Uldis Mucinieks jätkab tööd Elektrum Eesti OÜ nõukogus.

Varem on Andrus muu hulgas töötanud TNT Express Worldwide Eesti AS-i müügi- ja turundusjuhina ning Officeday Estonia OÜ müügi- ja turundusdirektorina.

Elektrum Eesti OÜ juhatuse esimehena hakkab Andrus keskenduma veelgi rohkem Elektrumi positsiooni tugevdamisele Eestis: „Elektrum on juba Eestis stabiilne ja suuruselt teine elektrienergia pakkuja. Oleme osa Baltikumi suurimast elektri jaemüügiettevõttest - Latvenergost. Võin kinnitada nii meie praegustele püsiklientidele kui ka uutele klientidele, et jätkame oma teenuste arendamist ja täiustamist ka tulevikus, et pakkuda Eesti elektriturul suurimat lisandväärtust".

Elektrum Eesti OÜ ja Elektrum Lietuva UAB kuuluvad 100% Leedus ja Eestis elektrit tarniva Latvenergo AS omandisse.

Latvenergo Grupp on Baltikumi juhtiv elektrimüüja, mille turuosa moodustab ligikaudu 30% kogu Baltikumi elektriturust. Lätist välja müüdava elektri hulk moodustab umbes ühe kolmandiku kogu jaeturul müüdavast elektrienergiast, mis on 20% enam kui Lätis konkureerivate elektritarnijate tarnemaht.