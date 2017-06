Elering ehitas Auverre 16-miljonilise alajaama

Eleringil valmis Ida-Virumaal Auveres 16,3 miljonit maksnud Viru sõlmalajaam, tegu on ühe tähtsaima Eesti alajaamaga üldse, mis vähendab ka sõltuvust Venemaa elektrisüsteemist.

Viru alajaamaga on ühendatud nii Lääne-Eestit ja Tallinna kui ka Lõuna-Eestit elektriga varustavad 330 kilovoldi elektriliinid üheks tervikuks. See on ka oluline transiidisõlm, kuna ühendab omavahel Venemaa ja Läti elektrivõrke.

„Viru alajaama valmimisega suurenes oluliselt Eesti energia julgeolek, nüüdsest suudab Eesti elektrisüsteem töötada riskivabalt ka olukorras, kus Narva elektrijaamad ei tööta,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Ehitustöid alustati 2015. aasta maikuus tühjalt platsilt. Tööd tegi keeruliseks asjaolu, et vähemalt viis energiaplokki pidid olema pidevalt elektrisüsteemiga ühendatud.

Rekonstrueerimistööd esimeses etapis aastatel 2011-2013 ja alajaama ehituse teises etapis 2015-2017 teostas riigihankel edukaks pakkujaks osutunud Empower AS.