Elering sõlmis 60 miljoni euro eest Eesti-Soome gaasiühenduse kompressorjaamade ehituse lepingud

„Täna sõlmitud lepingutega astusime viimase suure sammu selleks, et Eesti-Soome gaasiühendus 2020. aastal täies mahus käivitada. Tegemist on erakordsete projektidega ka selles mõttes, et seni pole Eesti gaasisüsteemis ühtegi kompressorjaama,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Pakri poolsaarele, Pakrineemele rajatava kompressorjaama maksumus on 31,4 miljonit eurot. Jaama projekteerimis- ja ehitustööde lepingupartnerid on Control Process S.A. ja Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

Viljandi valda, Väike-Kõpu külla kerkiva Puiatu kompressorjaama maksumus on 28,3 miljonit eurot ning seal teostab projekteerimis- ja ehitustööd Control Process S.A.

Mõlemad kompressorjamad on kaugjuhitavad Eleringi juhtimiskeskusest Tallinnas ning mõlemasse tuleb üks elektriajamiga keskkonnasäästlik kompressorseade.

Paldiski kompressorjaama maksimaalne väljundrõhk Soome suunal on 80 baari ja Eesti gaasi ülekandevõrgu suunal 54 baari ning jaam võimaldab transportida seitse miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas. Puiatu kompressorjaama maksimaalne töörõhk on mõlemal suunal 54 baari ning võimsus 10 miljonit kuupmeetrit ööpäevas.