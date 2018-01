Elering teatab töövõidust: elektrikatkestused on tublisti vähenenud

Eleringi hallatavas ülekandevõrgus toimus eelmisel aastal 117 väljalülitumist. Eelneva 10 aasta väljalülitumiste keskmine arv on 193.

Kõige enam väljalülitumisi – 42 – põhjustasid 2017. aastal keskkonnatingimused, taimestik ja äike. Seadmete tehniliste riketega seotud väljalülitumisi oli 29, personali eksimusi 15 ning muid inimtegevusega seotud juhtumeid kaheksa.

Klientidele jäi rikete tõttu andmata vaid 44 megavatt-tundi elektrienergiat. See kogus vastab umbes nelja keskmise tarbimisega eramaja aastasele elektrikogusele. 10 aasta keskmine andmata energia kogus on seejuures 150 megavatt-tundi iga aasta kohta ja eelmise aasta näitaja on sellest üle kolme korra madalam.

Ligikaudu pool andmata energiast tulenes ühest sündmusest: Põhja-Tallinnas asuva Volta alajaama rikkest möödunud aasta novembris, mille põhjustas mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemine.

Rahvusvaheliselt elektrivõrkude töökindluse hindamiseks kasutatav näitaja, ülekandekindlus, oli Eleringi võrgus möödunud aastal kõikide aegade kõige kõrgemal tasemel – 99,9999994 protsenti ehk klientidele jäi aasta jooksul edastamata vaid 0,0000006 protsenti võrku läbima pidanud energiast.

Ka 2018. aasta on alanud töökindluse poolest hästi. Jaanuarikuu tuulised ilmad pole Eleringi ülekandevõrgus põhjustanud ühtegi katkestust.