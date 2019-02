Eleringi euroraha peaks päästma elektritarbija Venemaa elektrisüsteemist eraldamise hinnatõusust

Elektriliinid Foto: Hendrik Osula

Euroopa ühendamise rahastu (CEF) koordinatsioonikomitee rahuldas hiljuti Eleringi taotluse Eesti elektrisüsteemi Mandri-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimise esimese etapi kaasfinantseerimiseks maksimaalse 75 protsendi ulatuses planeeritavatest kuludest. See tagab, et sünkroniseerimine ei too Eesti tarbijale Venemaa elektrisüsteemist eraldumisel kaasa võrgutasu tõusu.