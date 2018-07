Eleringi juhitav töögrupp sai raha unikaalse elektrituru paindlikkusteenuste platvormi loomiseks

„Platvorm võimaldab tarbijatel tulevikus teenida raha, kui nad otsustavad jätta ostetud elektri tarbimata. Balti riikide desünkroniseerimisel Venemaa elektrisüsteemist vajame elektrisüsteemi oluliselt enam tootmise ja tarbimise paindlikkust ja loodav platvorm peaks turupõhiselt looma selleks turuosalistele võimalused“, selgitas Veskimägi.

Ideaalsel juhul peab platvorm tulevikus suutma rahuldada energiasüsteemi paindlikkuse vajadusi erinevatel turgudel (hulgi-, päevasisene, reguleerimis-, reservide turg) ja koondama tarbimise juhtimise poolt pakutavad võimalused.

Platvormi arendamine toimub osana üleeuroopalisest arendus- ja innovatsiooniprojektist INTERRFACE, kus osaleb 42 osapoolt 15 riigist. Eleringi vedada on 12 partneriga tööpakett, mille eesmärgiks on välja töötada valmis lahendus regionaalse, Eestit, Lätit ja Soomet kaasava, paindlikkuse platvormi näol. Platvormi väljatöötamisel osalevad Elering, Fingrid, AST, Elektrilevi, Elenia, Empower, ENTSO-E (Euroopa Süsteemihaldurite Võrgustik), TUT (Tampere Tehnikaülikool), RTU (Riia Tehnikaülikool), Codeborne, ED (European Dynamics, üldprojekti juht) ja UPRC (University of Piraeus Research Center ). Platvormi arendamine sai positiivse rahastusotsuse Euroopa Liidu Horizon2020 raamprogrammist juuli alguses.