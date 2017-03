Eleringi juht: ühisarve võimalus võiks laieneda ka gaasimüügile

Meie eesmärk on Eleringi energia tarkvõrgu platvormi kaudu pakkuda elektri ja gaasi ühe arve võimekust kõigile tarbijatele, müüjatele ja võrguettevõtjatele, kirjutab Eleringi juht Taavi Veskimägi.

2013 elektri jaeturu avamine konkurentsile, kus ca 30% tarbimisest vahetas senise müüja uue vastu, sai võimalikuks tänu Eleringi elektriandmelao loomisele. Elektri ühe arve (energia ja võrguteenus) võimekuse tehniline lahendus oli olemas meil sisuliselt kohe koos andmelao käivitamisega, turuosalised (turukorraldus) ei tulnud sellega nii kiiresti kaasa.

Täna on see vähemalt Elektrilevi võrgu klientidele olemas. Peaks olema kohustuslik kõigile jaotusvõrguettevõtjatele.

Nagu sai lubatud gaasi ülekandesüsteemi ostul, oleme kordamas turu arendamisel seda, mis on tehtud elektris. Oleme tänaseks välja arendanud energia tarkvõrgu platvormi osana gaasi andmelao. Kahjuks pole veel olemas regulatsiooni, mis kohustaks kõigil jaotusvõrguettevõtjatel sellega liituda. Loodetavasti kevade jooksul Riigikogu maagaasiseaduse vastavad muudatused ka teeb.

Hetkel põhinevalt heale koostööle on siiski jaanuari seisuga gaasi andmelaos olemas 24 võrgupiirkonna 55 000 tarbimiskohta, mis on ca 98% Eesti gaasi tarbimisest.

Tänase parima teadmise najal arvutatud gaasi bilansihaldurite turuosad leiad pildilt.

Aga see pole muidugi kõik. Eesmärk on energiatarkvõrgu platvormi kaudu tulevikus võimaldada vahetada reaalaja lähedaselt informatsiooni kõigi elektri ja gaasi tarbimispunktidega, võimaldades nt lähtuvalt hinnasignaalist konkreetsel ajahetkel koduse kontrolleri läbi koormata gaasi põhised kütteseadmed maha ja käivitada elektrilised kütteseadmed (lihtsalt näitena, mul endal kodus gaasikatel maha ja elektriline sundvendi soojustagastussüsteem tööle). Loodetavasti liigume lähiajal gaasitarbimise mõõteandmete kauglugemisele, mis on vajalik energiavõrgu targemaks tegemisel. Elektri-gaasi-kaugkütte andmete reaalajapõhine kauglugemine koos juhtimise võimekusega võiks luua palju väärtust ühiskonnas.