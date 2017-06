Eleringi uus nõukogu esimees on Timo Rajala

Eleringi uues koosseisus nõukogu valis avakoosolekul esimeheks Soome energiaettevõtte Pohjolan Voima OY (PVO) endise presidendi Timo Rajala.

Rajalal on energiasektoris pikaajalised kogemused. Ta töötas PVO grupis aastatel 1975-2010, neist viimased 18 aastat Soome energiaettevõtte Pohjolan Voima Oy presidendina, mis toodab hüdro-, soojus- ja tuumaenergiat. Eelnevalt oli ta 18 aastat Pohjolan Voima Oy ja tuumajaama Teollisuuden Voima Oy direktor ja juht. Samuti on Rajala olnud Soome põhivõrguoperaatori Fingridi juhatuse esimees aastatel 1996-2010 ja Soome esimese eravõrguettevõtte tegevjuht 1989-1991. Praegu tegutseb Rajala konsultatsiooniettevõtte Rajalimes Oy tegevjuhina ning on mitmete energiaettevõtete juhatuse esimees või liige ja erialaühenduste liige.

„Minu ühisosa Eleringiga on ühiskonnas oluliste projektide elluviimine. Eleringil on ees mitmeid suuri arendusprojekte, lisaks on ambitsioon areneda energeetika digitaliseerimise valdkonnas. Mul on hea meel, et järgmise kolme aasta jooksul saame ühendada kogemused kahest riigist,“ kommenteeris Rajala Eleringi nõukogu otsust teda esimeheks valida.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium nimetas mai lõpus Eleringi nõukogu uuteks liikmeteks ettevõtjad Timo Rajala ja Toomas Põldi ning rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja Tarmo Porgandi. Nõukogus jätkavad senised liikmed majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar ja AS PRFoods juht Indrek Kasela. Nõukogu volitused kehtivad kolm aastat.