Elevandiluurannikul käärib „ahnus ajab upakile“ kakaokrahh

Maailma suurima kakaoeksportööri Elevandiluuranniku kakaoturu regulaatorit ähvardab hiiglaslik 327 miljoni dollariline kahjum, kuna kohalikud eksportöörid tühistasid sõlmitud ostulepingud, sest nad spekuleerisid kakaoubade hinnatõusule, kuid kakaohind kukkus.

Le Counseil du Cafe-Cacao püüab saada eksportööridelt kahjutasu, kes ei täida sõlmitud ostulepinguid, rääkis üks asjaga kursis olnud konfidentsiaalsust palunud isik. Ettevõtted ja kooperatiivid, kes on end kuulutanud maksejõuetuks, ei saa osaleda oktoobris algaval uuel saagikoristuse ajal kakaooksjonitel. Osaleda saab, kui makstakse, kirjutab Bloomberg.

Valitsus arutab tänasel istungil kakaotehingute kahjumeid.

Elevandiluurannik müüs 350 000 tonni kakaoube, kuid osad eksportöörid kuulutasid end maksejõuetuks. Samuti osutus seekordne saaks oodatust suuremaks. Eksportöörid ostsid kakaoube panustades, et hinnad jätkavad juulis kuue aasta kõrgeimale tõusu järel edasi kasvu.

Et oodati ülepakkumist, kukkus Londonis kakaotuletistehingute hind enam kui kolmandiku võrra. Seetõttu pidi regulaator mõned oksjonid uuesti korraldama. Oodatust suurem saak tähendas madalamate hindade juures suuremat müüki. Maksejõuetute osjatele müüdud kakaooad on uuesti maha müüdud.

Elevandiluurannik alandab kasvatajatele miinimumhinda. CCC maksab 60 protsenti Londoni futuurihindadest, nagu on alati tehtud. See tähendab, et hind kukub oktoobrikuiselt 1700 CFA frangilt 1200 frangile kilogrammi eest.