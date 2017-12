ELi käsk pankadele: seadke end kriisivalmis

EL suurtel süsteemselt olulistel pankadel on kaks võimalust. Kas nad puhastavad ise oma keerulisi korporatiivstruktuure, mis muudavad pankade likvideerimise kriisis keeruliseks või teeb seda nende eest Elke König, kirjutab Bloomberg.

Brüsselis asuva Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) juht König ütles intervjuus, et pangad peavad oma struktuure lihtsamaks tegema ja tagama, et nad saavad enda raskuste korral rahastatud ilma maksumaksjate raha kulutamata.

„Meil on panku, mille struktuur on nii keeruline nagu ämblikuvõrk,“ ütles ta. Sellistele pankadele on sõnum „puhastage end,“ lausus ta.

SRB on osa Euroopa Liidu meetmest kuidas tegeleda liiga suur et hävida pankadega. 2018. aastal saabub selgus umbes 140 suurpanga kriisiplaanide osas.

Kui vastavalt EL seadustele leiab SRB sellistes kriisiplaanides nõrku kohti, saadab amet pangale raporti, millele tuleb vastata nelja kuu jooksul, et kuidas plaanitakse probleem lahendada. Kui SRB pole sellega rahul, võib ta finantsinspektsiooni instrueerida kehtestama panga vastu meetmeid, sealhulgas sundida panka emiteerima kahjumite kandmiseks allutatud võlakohustusi, muutma panga õigusliku ja tegevusstruktuuri ja müüma varasid.

See ülesanne sai tänavu suurema tähenduse, kuna Euroopa Komisjon loobus eelnõust, mis oleks sundinud suurimaid panku nagu Deutsche Bank ja BNP Paribas eraldama oma jaepanganduse kauplemisärist. Finance Watch kirjutas, et ilma sellise seaduseta peavad võimud nagu SRB tagama, et süsteemselt olulisi panku saab lammutada vältides korratusi.

König nõustus, et SRB vastutab selle eest, et pankadel oleks kergesti lammutatavad struktuurid. „See on meie ülesanne,“ lausus ta. „Ja selle teemaga tuleb kiiresti tegutseda.“

„Minu jaoks on panga ideaalne struktuur selline, kus saab kindlalt eraldada teatavad pangafunktsioonid, millega jätkata kui juhtub midagi ettenägematut,“ lausus ta. „Selleks ei pea eristama investeerimispangandust jaepangandusfunktsioonidest, kuid mõelda võiks sedasi, et kui sa pead eraldama tegevusi, kas neid osutatakse arusaavate ettevõtete teel? Kas neid saab eraldada kiiresti?“

König ütles, et ta eelistab suhelda pangajuhtidega otse informaalselt selle asemel, et saata ametlike teateid.

SRB sai pangapäästmisel käe valgeks juunis, kui oli sunnitud müüma Hispaania Banco Populari Banco Santanderile ühe euro eest, pühkides pardalt aktsionärid ja osad võlausaldajad. See juhtum on kaasa toonud kohtuasjade müriaadi.

König ei nõustunud, et see tagasilöök kujutaks endast ohtu EL reeglitele.

„Kuna see Euroopa kriisilahendusraamistik on üsna uus asi, arvan ma, et on loomulik, et esimese juhtumi puhul on meie ees mitmed kohtuasjad,“ lausus ta.

Hispaania ja Brüsseli parlamendiliikmed on sarnaselt investoritega pannud kahtluse alla Königi Populariga toimetamine, iseäranis selle, et mitte avaldada sõltumatu audiitori arvamust selle kohta kuidas jõuti enne panga müüki panga väärtuseni. Sellele vaatamata kinnitas Euroopa Parlament Königi veel viieks aastaks ametisse. Täna sai König heakskiidu Euroopa Liidu Nõukogult.

Königi sõnul on Populari hävingu järel kõige olulisem küsimus kuidas pakkuda pangakriisis likviidsust. Kuigi tema ja Euroopa Komisjoni vaate kohaselt peaksid vajaliku rahastamist pakkuma keskpangad, ei ole debatt selles küsimuses kaugeltki lõppenud.