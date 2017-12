ELi telekomiministrid leppisid kokku 5G võrgu arendamise tegevuskavas

Euroopa telekommunikatsiooniministrid leppisid Eesti eestvedamisel kokku ühises tegevuskavas 5G võrgu arendamiseks. Tegevuskavaga jõuti ühtsele arusaamale 5G sageduste kasutuse ja otstarbe harmoniseerimises ja väljaandmises sideoperaatoritele. 5G võrk võimaldab tulevikus nii inimestel kui seadmetel suhelda suuremate andmemahtudega ja senisest kiiremini.

„Eesti eesistumise alguses kirjutasime juulis kõigi Euroopa telekommunikatsiooniministritega alla 5G deklaratsioonile. Panime sellega aluse 5G võrgu arendamiseks ja ettevõtetele investeerimiskindluse loomiseks Euroopas. Täna läbisime järgmise olulise etapi. Selleks, et oma eesmärke täita nii iga liikmesriigi tasandil kui üle-euroopaliselt, leppisime kokku detailses tegevuskavas," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo.

„5G võrgu arendamise tegevuskavas on planeeritud olulisemad tegevused ja nende ajaraam. Tegevuskavaga leppisime kokku 5G sageduste kasutuse ja otstarbe harmoniseerimise ja sideoperaatoritele välja andmise plaanides. Digitaalne Euroopa on Eesti eesistumise läbiv prioriteet. Digitaalset ühiskonda ei saa aga luua ilma 5G võrguta," kommenteeris Palo. „2025. aastaks soovime jõuda selleni, et viimses kui ühes Euroopa liikmesriigis on suurtes linnades ja peamistel transporditeedel olemas 5G ühenduvus. 5G võrk on vajalik nii elanikele kui ka seadmetele, mis üha kasvavate andmemassiivide edastamiseks vajavad usaldusväärset ja kiiret internetti," kommenteeris Palo.

Viienda põlvkonna võrgutaristu ehk 5G on tehnoloogia, mida on meil tarvis juba lähitulevikus ja mis toetab globaalset digitaliseerimist. See on hädavajalik, et tagada suhtlemisvõimalused ka tulevikus, kui võrgus on miljardeid seadmeid, mis peavad olema ühendatud igal ajal ja igas kohas. 5G tehnoloogia on võimeline pakkuma kasutajatele kordades suuremaid andmemahte ja garanteeritud kvaliteediga ühendust.