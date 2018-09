Elisa IT-juht tööjõupuudusest: võistlemise kõrval on tihti mõttekam jõud ühendada ja koostööd teha

Elame põneval ajal, mil tööturul on käimas kuum heitlus töötajate pärast. Näiteks telekommunikatsioonisektoris võistleme samade talentide pärast IT-ettevõtetega. Jagame samu rõõme ja muresid. Seda kinnitab ka statistika - võrreldes 2011. aastaga on IT-töötajate osakaal kasvanud pea kõigis Euroopa riikides, eeskätt just Eestis. Eurostati 2017. aasta seisuga palkas Euroopa Liidus IKT-spetsialisti iga viies ettevõte ja vähemalt iga kümnes ettevõte mõtles, et peaks seda tegema.

Võistlemise kõrval on tihti aga mõttekas jõud ühendada ja koostööd teha. Meiegi ettevõtte ligi 5-aastane praktika näitab, et see on igati võimalik, kui mingil hetkel on vaja töökäsi juurde tuua oma ettevõtte tiimidesse. Kasutame niinimetatud segameeskondi, kus palgalised töötajad täidavad ametikohustusi külg külje kõrval heade ja usaldusväärsete IT-ettevõtetest partnerite töötajatega. Mida taoline töökorraldus annab?

Tiimid võimendavad üksteise oskusi

Selline segatiimide loomine võib edu tuua mitmelgi põhjusel. Kindlasti ei näita väliste tiimide kaasamine ettevõtte ja tema meeskonna enda nõrkust, vaid hoopis lisab väärtust. Esiteks annab uute inimeste lisandumine võimaluse näha tööd nii-öelda kõrvaltvaataja pilguga ja tuua meeskonda värsked verd ja hingamist. Kogemuste ja oskusteabe jagamine teeb tugevamaks kogu tiimi, mis annab projektide ellu viimisele kindlasti palju juurde ja kasvatab kompetentsi. Pidevalt arenevas IT-maailmas on enesetäiendamine ja oskuste laiendamine igapäevane protsess. Teiseks annab selline tööviis võimaluse riske hajutada, oskusteave ei kogune ühtede kindlate inimeste kätte.

Pikk õpikõver