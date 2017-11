Elisa mitmekordistab interneti kiiruseid Läänemaal ning Raplamaa ja Harjumaa piirialadel

Sami Seppänen on Elisa Eesti juht

Elisa alustas novembris 4G võrgu tihendamise töödega Läänemaal ning Raplamaa ja Harjumaa piirialadel, mis lubab valdavalt hajaasustusega piirkonnas klientidele pakkuda senisest kaks kuni kolm korda kiiremat internetti.

„Aitame inimestel elada ka väljaspool tõmbekeskusi ning suuremaid asulaid, netiühendus peab muutuma paremaks ka hõredamalt asustatud piirkondade elanikele,“ ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli. „Haldusreformi järgses Eestis on telekomifirmad kindlasti nende seas, kes keskmisest rohkem tegelevad elanike jaoks teenuste paremaks muutmise nimel.“

Toomas Polli sõnul teeb Elisa ühtlase võrgukvaliteedi tagamiseks novembris 4G võrgu tihendamise töid kokku 31-s tugijaamas Läänemaal ning Raplamaa ning Harjumaa piirialadel. 4G teine sageduskiht lisandub 29-le tugijaamale. 4G võrgu jaoks kasutab Elisa 800 ja 1800 MHz-i sagedusi.

Ehitustööde käigus võib kuni 30. novembrini esineda Läänemaal, Raplamaal ja Harjumaal Elisa mobiilsideteenustes kohatisi häireid.

„4G teise sageduskihi lisamine Läänemaal ning Raplamaa ja Harjumaa piirialadel tõstab klientide internetikiirust kaks-kolm korda. Andmeside reaalsed keskmised kiirused ulatuvad seejuures 150 - 200 megabitini sekundis,” sõnas Toomas Polli. „Suurem ribalaius ja kiirem andmesidekiirus võimaldab 4G kasutajal vaadata kvaliteetseid videoid, kasutada multimeedia rakendusi ja teenuseid, edastada faile katkemata – ühesõnaga on selles vallas elukvaliteet maapiirkonnas täiesti tagatud.“

Antud projekti raames ühtegi täiesti uut tugijaama ei ehitata. Samas lisab Elisa võrguseadmed täiendavalt 9-le tugijaamale, mis asuvad Keedikal, Martnal, Pärispeal, Saleverel, Sipal, Soonistel, Teenusel, Vana-Vigalal ja Viinistul.

Toomas Polli lisas, et Elisa eesmärgiks on koos oma klientidega liikuda järgmise põlvkonna 5G võrgu avamise suunas, mille eelduseks on üle kogu Eesti teise ja kolmanda sageduskihiga 4G võrgu rajamine.

Elisa on 4G võrgu tihendamise ning teise ja kolmanda sageduskihi lisamise töödega lõpetanud Tallinnas, Harjumaal, Tartus, Tartumaal, Pärnus, Pärnumaal ning Peipsiäärses piirkonnas Põlvamaalt kuni Ida–Virumaani välja. Elisa 4G internet katab täna 97 protsenti Eesti territooriumist ning võimaldab lisaks kvaliteetsele välilevile kasutada ka parimat levi siseruumides.