Elisa mobiilse internetiga olid suured probleemid

Elisa pressiesindajale kinnitas monitooringuosakonnaga konsulteerides, et täna oli Eestis Elisa mobiilne internet maas keskpäevast. Kella poole viieks olukord lahendati.

Kliendid tundsid mobiilse interneti probleeme sedasi, et ühendus hangus ära.

Probleem oli kogu Eestis.

Täna on terve päev olnud maas Elisa mobiilne internet ja seda üle Eesti, kurtis Delfi lugeja.

„Algselt lubati viga parandada kella kaheks, siis kolmeks, edasi viieks ja nüüd

juba seitsmeks. Kusjuures kui ma kell 13 käisin Kristiine esinduses ei teadnud

ükski sealne töötaja sellest rikkest midagi, vaid arvasid alguses, et tegu on

telefoni veaga, siis, et SIM-kaardi veaga (mis ka välja vahetati) ja lõpuks

kui nad hakkasid tehnikutega suhtlema, siis selgus, et üleüldse on süsteemis

viga," seletas lugeja.