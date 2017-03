Elisa ostis 28 miljoni euroga Eesti vanima eravõrgu

Balti riikides ja Soomes võrgulahendusi pakkuva ettevõtte Santa Monica Networks Grupp aktsionärid müüsid 100% oma aktsiatest. Grupi Läti ja Leedu varad müüdi Livonia Partnersile ning Eesti ja Soome varad telekommunikatsiooni ettevõttele Elisa.

Santa Monica Networks näol on tegemist regionaalse turuliidri ja eksperdiga, mis pakub keskset tuge võrguseadmete ja -teenuste töös hoidmisel ning andmekaitse ja andmekeskuste lahendusi. Grupp pakub teenust nii suurtele telekommunikatsiooni ettevõtetele, internetiteenuste pakkujatele, börsifirmadele, pankadele, finants- ja haridusinstitutsioonidele ning tööstusettevõtetele.

Grupi praegused aktsionärid ja juhtkond on ehitanud üles eduka infotehnoloogiaettevõtte. Santa Monica Networksi ajalugu ulatub aastasse 1989, aga praegusel kujul tegutseb ettevõtte alates aastast 2006. Viimase kümnendi jooksul on töötajate arv kasvanud 159-ni, müügitulu suurenenud neli korda ning kasum üle kümne korra.

"Äristrateegia on olnud väga edukas – oleme arendanud ja toetanud andekaid töötajaid üle paljude aastate ning investeerinud SantaCare nimelisse teenusportfelli, mis hõlmab tugiteenust, juhtimist, professionaalset koolitust ja väljaõpet ning tehnoloogia arhitektuuri nõustamise teenust – selle müük on viimase 9 aasta jooksul kasvanud neli korda,” kommenteeris Justas Dargužas, Santa Monica Networks Grupi juhataja.

Santa Monica Network Grupi Läti ja Leedu varad müüdi erakapitali investeerimisettevõttele Livonia Partners ning Eesti ja Soome varad Elisa Corporation’ile.

“Santa Monica Networks Grupp on kasvanud turuliidriks võrguteenuste, turvalisuse ja andmekeskuste valdkonnas kõigil neljal turul ja seega täiendavad meie varad hästi ostjate äritegevust. Tunneme end müügitehingu osas kindlalt, kuna meeskond ja kompetents on heades kätes ning loodetavasti aitab see neil ka järgmisele tasemele jõuda. Kindlasti on Elisal ja Livonial motivatsiooni ja võimalusi seda teha,” lisas Tapani Teeriaho, Santa Monica Networks Grupp OÜ nõukogu esimees.

Eesti ja Soome tehingu hind oli 28 miljonit eurot. Läti ja Leedu tehingu hind ei ole avalik. Elisa tehing peab saama konkurentsiametite heakskiidu Soomes ja Eestis ning Livonia ootab vastavate ametkondade heakskiitu Leedus. Tehing viiakse eeldatavalt lõpule enne 1. maid 2017. PwC Corporate Finance Helsingi oli tehingu finantsnõustaja ning Cobalt Eesti tehingu õigusnõustaja.