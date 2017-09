Elisa sideteenused on rikkis, kliendid ei saa osades maakondades helistada

Teenuste kasutamine oli täna kell 03.00-11.50 osades maakondades häiritud. Nüüdseks on rikked kõrvaldatud.

Delfile kirjutas Elisa klient Tarmo, kes märkas hommikul kell 8.15, et telefoniga helistamine on võimatu. "Telefon näitab levi, kuid helistada ei saa. Internet kõigub ja ei lase andmetel liikuda," räägib Tarmo. "Ei tea, milles viga?"

Elisa pressiesindaja Marika Raiski sõnul ei saa tehnilise rikke tõttu Elisa võrgus helistada ja sõnumeid saata Ida- ja Lääne-Virumaal. Häiritud on teenused nii 2G kui ka 3G võrgus. "Elisa vabandab klientide ees," ütles ta.

Tehniline rike mõjutas ka teisi maakondi, kus mõnes neist on olemas 2G ja teistes 3G levi. Nendes maakondades saavad kliendid kasutada mobiilsideteenuseid sõltuvalt, kas nad kasutavad 2G või 3G toega mobiiltelefone. 2G levi on olemas, kuid 3G levi puudub Harjumaal, Saaremaal, Hiiumaal ja Tartumaal. 3G levi on olemas, kuid 2G levi puudub Järvamaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal.

"Mobiilse interneti teenused 4G võrgus toimivad tavapäraselt üle kogu Eesti," lisas Raiski. "Klientidel on võimalik sooritada hädaabikõnesid numbrile 112, selleks tuleb mobiiltelefonist eemaldada Elisa SIM-kaart."

"Rike sai alguse koostööpartneri plaanilisest katkestusest täna öösel, vahemikus kell 03.00-03.30. Spetsialistid tegelevad rikke kõrvaldamisega," rääkis Raiski. "Anname koheselt teada, kui rike saab kõrvaldatud ja teenused on taas töökorras. Vabandame kõigi ebamugavuste pärast."

Elisa Facebooki postituses seisab, et eeldatavasti on probleem lahendatud keskpäevaks. Kõigil, kes asuvad probleemsetes piirkondades, palutakse telefon taaskäivitada - see võib lülitada telefoni teise tuumikvõrku.