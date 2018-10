Elisa startup ja praktikaprogrammi tiimijuht: praktikandid ei ole tüütu kohustus, vaid tulevase tööjõu leidmise võimalus

Teisisõnu, kui ettevõte on suur ning üksusi ja erinevaid töökohti veelgi rohkem, on teistes osakondades nn töövarjutamine hea viis, kuidas kiiremini ja paremini mõista ettevõtte toimimist ning ühiseid eesmärke, mille nimel töötatakse. Ei ole välistatud, et selle käigus leiab noor endale mõne kindla ametikoha, mis enam huvi pakub. Ja see on täiesti mõistetav. Eesmärk ongi aidata praktikandil aru saada, mis on just see, mis tal silma särama lööb. Samuti soovitan kaasata noori ka lisaks antud ülesannetele muudesse ettevõtte igapäeva tegevustesse, et kogeda tööelu täielikult. See hõlmab infopäevi, koolitusi, koosviibimisi jms. Nii saavad nad tervikliku pildi ettevõtte kultuurist ja sisekliimast.

Praktikantidest võimalikud tulevased töötajad

Kui praktikandile on programm kogemusepagasi täiendamine ja enese tundma õppimise aeg, siis lisaks sellele annab see mõista, kas ettevõte ja noor hindavad samu väärtuseid. Samuti saab hea ettekujutuse, kas tänasest praktikandist võib saada tulevikus tööpere liige. Ettevõttele on see võimalus leida tublid spetsialistid, kellega ka pärast praktikat koostööd jätkata. Loodan, et aina vähemaks jääb neid tööandjaid, kes võtavad meilipostkasti saabunud praktikasoovi kui tüütut kohustust ja lisakoormust, selle asemel, et näha seda perspektiivina arendada ja leida tulevast tööjõudu. Tasub enda jaoks lahti mõtestada, millised on mõlema osapoole kasud ja lisaväärtus, mida praktika käigus saadakse.

Oma praktikaprogrammi käigus valime praktikante eriti hoolikalt, justnagu tulevasi töötajaid, kuna just järgmine inimene, kes ettevõtte uksest sisse astub võib olla paari aasta pärast näiteks osav arendaja või mõtleb koos idufirmadega välja uusi maailmamuutvaid teenuseid. Ilmekas näide on, et sel aastal on meil praktikal käinud kümme nutikat noort inimest, kellest viis jätkab ka meie juures tööd ja osade programm veel kestab.

Seega, edukast praktikast võib alguse saada tulemuslik ja kestev töösuhe. Seetõttu soovitan igati ettevõtetel noori oma organisatsioonis tervitada. See annab hea esmase töökogemuse noorele ning tööandjale võimaluse leida ägedaid ja usinaid tegijaid, kes soovivad end tõestada ja ettevõtte arengule kaasa aidata. Samuti arendada tulevast tööjõudu ja -turgu. Samas peab praktika olema sisukas ja andma võimaluse tutvuda töö ja kogu erialaga laiemalt. Sisutühi ja igav praktika ei lisa väärtust kummalegi poolele.