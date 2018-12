Vaino ütleb, et kui noor koolist tööle tuleb, tahab ta kohe 2000 eurot saada, ehkki ise ei oska veel suurt midagi ning turg on selgelt ülekuumenenud. "Konkurentsivõime tekib sellest, kui konkurentsivõimeline on Eesti globaalsel turul. Ja see positsioon on Eestil praegu hea."

Loe pikemalt geenius.ee-st.