Elisa vahetas välja Starmani tippjuhtkonna

Starmani ostnud Elisa vahetas läinud nädalal välja Starmani juhatuse; nüüd on mõlema ettevõtte juhatus sama koosseisuga.

Äriregistri andmeil vahetus Starmani juhatus eile. Piret Aava ja Aivo Adamsoni asemel kuuluvad juhatusse nüüd Andrus Hiiepuu, Jüri Teemant, Kaija Teemägi, Merike Mumme, Sami Seppänen ja Toomas Polli.

"Kui me loome ühe ühise ettevõtte, on normaalne, et juhatus on sama," ütles Elisa tegevjuht Sami Seppänen.

Seppänen ei kommenteerinud täpsemalt Starmani juhatuse seniste liikmete lahkumist, öeldes, et tema arvates on väärikas, kui ettevõte ei kommenteeri seda, vaid töötajad ise.

Ühinemisega seotud muutusi rohkem Seppäneni sõnul töötajaskonnas ei tule, küll aga on oodata muutusi struktuuris. "See ettevõte, kes adapteerub, võidab," ütles ta. "Sama struktuuriga ei saa jätkata kümme aastat ja kauem."