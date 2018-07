Ellex Raidla: advokaadibüroode turg on konsolideerumas

Tema sõnul on see ka põhjuseks, miks turg konsolideerub ja seda veab loetud arv suuri advokaadibüroosid. „Suur büroo suudab kiiruse ja tippkvaliteedi nõudmisega operatiivsemalt hakkama saada, sest kui ühel päeval vajab klient abi andmekaitse või kinnisvara üürilepingu asjus, siis juba järgmisel on tema jaoks vaja komplekteerida kohtuvaidluse kahurvägi või teha keeruline ülebaltiline tehing või hange. Klient vajab kindlustunnet, et seda teeb iga kord vastava valdkonna spetsialist ja et ühes asjas oleks koos nii kvaliteet kui efektiivsus,“ kirjeldas Nõmper ootusi advokaadile.

2017. aasta töö iseloomu hinnates lausus Nõmper, et turg on nii ühinemistehingute kui kinnisvara ja finantseerimisvaldkonna suurprojektide päralt. „Kaalukateks näideteks on Tere omandamine Maag Grupi poolt, Luminori turule tulek, mitmed riskikapitali investeeringud ja kinnisvarafondide aktiivsus turul. Kohtuvaidluste ilmekaimad näited on kindlasti mastaapsed osanike vahelised vaidlused ning valdkonnaspetsiifilised vaidlused, näiteks meditsiini ja meedia valdkonnas,“ rääkis Nõmper.