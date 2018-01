Ellex Raidla: Hiina investeeringud on Eesti ettevõtjatele võimalus

Hiina investorite huvi rahvusvahelise haardega Eesti ettevõtete vastu on selgelt olemas ja kasvamas, tõdevad Magnetic MRO müügitehingus Hiina investoreid nõustavad advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadid Risto Vahimets ja Karl-Erich Trisberg.

“Magnetic MRO omandamine Hiina börsiettevõtte Guangzhou Hangxin Aviation Technology poolt on viimase aasta jooksul juba mitmes näide, et hiinlaste huvi siinse regiooni vastu on jõudsasti kasvamas. 2017. aastal investeeris näiteks Hiina institutsionaalne investor CICC Ehealthcare Investment Fund Läti kosmeetikaettevõttesse Stenders SIA ning Hiina sõidujagamisettevõte Didi Chuxing Taxify’sse.

Hiina investorite puhul on oluline silmas pidada, et nad ei sisene üldjuhul kunagi üksnes Eesti või Baltikumi turule, vaid neile pakuvad huvi ettevõtted, mille kaudu saab tegutseda vähemalt kogu Euroopa turul. Seega tasub Hiina investoritega läbi rääkida eelkõige neil Eesti ettevõtjatel, kelle eesmärgiks on kiire kasv ja laienemine rahvusvaheliselt.

Hiinlaste tähelepanu pälvivad kõikjal maailmas tugeva potentsiaaliga oma niši parimad tegijad. Hiina otseinvesteeringud välisriikidesse (Outward Direct Investment - ODI) kasvavad viimastel aastatel väga aktiivselt, kuid potentsiaal on endiselt suur: Hiina ODI suhe sisemajanduse koguprodukti on ikka madalam (10.9% 2016. aastal) kui teiste suuriikide majandustel (USA 28.9%, Jaapan 27.6% ja Saksamaa 57%). Seega ruumi investeeringute kasvuks on omajagu.

Hiina investeeringute kaasamine tekitab ettevõtjates mitmeid kõhklusi ja eelarvamusi. Eeskätt kardetakse suuri erinevusi ärikultuuris. Meie kogemuse kohaselt on Hiina investorid ja ettevõtjad, kes Euroopasse laienemise vastu huvi tunnevad, väga professionaalsed, varasema rahvusvaheline kogemusega tegijad, kes teevad enne tehingut põhjaliku analüüsi ja teadliku ja kaalutletud otsuse. Investeeritakse ainult hästi valitud ettevõtetesse, mille juhtkonda usaldatakse ning mille omanikega tekib hea side.

Eesti ettevõtjad leiavad reeglina Hiina investoritega lihtsalt ühise keele: hiinlased ei kohku tagasi eestlaste otsekohesuse ees ning oskavad hästi strateegiliselt kaasa mõelda. Plaane tehakse ambitsioonikalt, kuid samas jäädakse realistlikuks, mis sobib ka eestlasliku loomuga.

Saksamaal uuriti hiljuti 42 ettevõtet, milles kokku töötas 55 000 inimest ja kuhu oli kaasatud Hiina investor. Uuringu tulemus näitas, et investori kaasamise järel töötajate tingimused ning ettevõtte sisene kliima pigem paranesid ning reeglina hindasid nii juhtkond kui ka töötajad oma koostöökogemusi Hiina investoritega heaks.

Hiina partneri kaasamine suudab pakkuda ettevõtte arengule tihti ka enamat kui lihtsalt rahasüsti – näiteks sisenemist Aasia turule ja vajalikke teadmisi ning võimalusi seal äri tegemiseks, aga ka oma toodete ja teenuste portfelli täiendamise võimalust.”