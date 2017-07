Elon Musk avaldas inimkonna suurima riski

Tesla asutaja ja juhatuse esimees Elon Musk kinnitas, et tehisintellekt on tsivilisatsiooni suurim risk, vahendab Fortune.

„Tehisintellekt- see on inimkonnale fundamentaalne risk. Risk viisil, mida lennuõnnetused, ebakvaliteetsed ravimid ja kehv toit ei ole,“ rääkis Musk enne kuberneride assotsiatsiooni kohtumise eel.

Muski sõnul on tal juurdepääs tehisintellektiga seotud kõige eesrindlikumatele tehnoloogiatele ning see mis ta näeb, annab tunnistust, et inimesed peaksid olema tõsiselt mures,“ lausus Musk.

Fortune märgib, et Musk on tehisintellektiga seotud riskidest rääkinud juba varem, kuid praegune kuberneride kohtumisele eelnev ajastus ning üleskutse valitsusepoolsele sekkumisele, on jõulised näitajad.

Muski sõnul on tehisintellekt üks neid vähenesid kohti, kus valitsus peaks seadusloomega olema ennetav, proaktiivne. „Sest kui me käime sündmustel sabas, on juba liiga hilja,“ kinnitas ta.