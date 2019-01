Elon Musk ei ole õnnelik, et investorid tahavad ta endist tüdruksõpra kohtusse tirida

„On üsna ilmne, et nad tahavad selle sammuga kohtuasja ümber pigem vahtu üles keerutada, kui esitleda tõsiselt võetavaid asitõendeid,” märkis Muski advokaat Dean Kristy neljapäeval kohtule saadetud dokumendis, vahendab Bloomberg.

Kristy vastas sellega Tesla aksionäride advokaatidele, kes on seisukohal, et Kanada lauljal Claire Elise Boucheril, esinejanimega Grimesil võib olla infot selle kohta, mida täpselt Musk mõtles 7. augustil, kui tegi skandaalse Twitteri postituse, kus ütles, et plaanib Tesla börsilt ära viia selleks, et tagada 420 miljoni dollari suurune investeering.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Investorite esindajate sõnul veetis Musk tol hetkel aega Boucheri ja räppari Azealia Banksi seltsis, mistõttu ei välista nad, et võivad kutsuda naised kohtusse tunnistajatena ütlusi andma.

Ka tahavad investorite advokaadid kutsuda ütlusi andma New York Timesi, Gizmodo ja Business Insideri ajakirjanikud, kuna nad intervjueerisid tol hetkel nii Muski kui Banksi, mistõttu võib neil olla infot Muski, mis annaks selguse säutsu tõepärasuse osas.

Muski advokaat ütles kohtunikule, et see peaks keelduma investorite soovist, kuna nende hüpoteesid põhinevad spekulatsioonidel.