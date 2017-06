Elon Musk lahkub Trumpi kliimaleppe otsuse pärast ta nõunike ringist

Tesla juhatuse esimees Elon Musk kinnitas, et lahkub USA presidendi majandusnõukojast, vahendab Fortune.

Eile teatas USA president Donald Trump, et USA loobub Pariisi kliimakokkuleppest. Kuigi Trump lubas leppe üle läbirääkimis pidada, märkis ta, et ei juhtuks midagi, kui need läbirääkimised luhtuvad.

Veidi aega hiljem kirjutas Musk oma Twitteri kontol, et lahkub nõukojast, lisades, et kliimamuutused on reaalsed.