Elon Musk võitis 50 miljoni dollarise kihlveo

Tesla asutaja Elon Musk võitis äsja 50 miljoni dollarise kihlveo Austraaliasse rajatud maailma suurima liitiumioonakuga.

Selle aasta märtsis vedasid Elon Musk ja Austraalia tarkvarafirma Atlassian tegevjuht Mike Cannon-Brookes kihla selle peale, kas Tesla asutaja suudab saja päevaga rajada Austraaliasse maailma suurima liitiumioonaku. Musk lubas, et kui plaan ei õnnestu ja ta ei suuda ajakavast kinni pidada, siis ehitab ta aku tasuta. Liitiumioonaku rajamine läks kokku maksma ligikaudu 50 miljonit dollarit, kirjutab Fortune.

129 megavatt-tund aku asub Lõuna-Austraalias ning toodab suure osa oma energiast tuulest. Musk lubas ehitada selle valmis 100 päevaga lepingu sõlmimise päevast, mis allkirjastati septembris.

Aku eesmärk on suurendada Lõuna-Austraalia energeetilist omavarustust ja luua odava energia tagavara suvekuudeks. Aku on osa 550 miljoni dollarisest plaanist varustada riigi lõunaosa lisaenergiaga, et kaitsa inimesi elektrikatkestuste tagajärjel tekkivate probleemide eest.