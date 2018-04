Elon Muski karm aprillinali: "Tesla on pankrotis!"

Pärast seda kui märts oli Tesla aktsiale enam kui seitsme aasta halvim kuu, jätkus ettevõtte juhil huumorisoont. Elon Muski aprillinali oli, et Tesla läheb pankrotti, kirjutab Bloomberg.

„Kuigi pingutasime raha kaasamise nimel, sealhulgas lihavõttemunade müügiga, on meil kurb teatada, et Tesla on läinud täielikult pankrotti,“ säutsus mees Twitteris.

Märtsis kukkus Tesla aktsia 22 protsenti. See on aktsiale suurim kuine kukkumine alates 2010. aasta detsembrist. Reitinguagentuur Moody's alandas veelgi Tesla niigi juba rämpsu tasemel krediidireitingut, teatades, et ettevõte võib olla lähiajal sunnitud kaasama kaks miljardit dollarit. See uudis saatis ettevõtte võlakirjahinnad kõigi aegade madalaimale tasemele.