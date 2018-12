Elron lootusetust võitlusest autodega: riik maanteid arendab, aga raudteel teeb vaid hooldustöid

See üksnes paisutab autokasutajate arvu ja kahandab ühistranspordi osakaalu, kuigi 2030. aastaks saavutatavad keskkonnanõuded näevad ette vastupidist tendentsi, tõdeb Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

8. detsembril sõitis rong viimast korda Lellelt Pärnusse. Kuna taristu oli hooldamata, sõitis rong aeglaselt, seega, kel oli võimalik liikuda Lelle-Pärnu vahet oma transpordiga, eelistas seda.

"Asi on kvaliteedis, mida pakutakse, ja kui mugav on autoliiklus. Kui investeeritakse maanteedesse ja autoliiklus muutub mugavamaks, siis selle võrra kasutatakse jälle autoliiklust rohkem koos kõigi nende negatiivsete mõjudega," rääkis Kongo.

Tema sõnul on need riigi valikud. "Me teame, et maanteid arendatakse üsna tugevalt, raudteedel tehakse pigem sellist renoveerimist, mis sisuliselt võrdub samaga, et maanteedel tehakse lihtsalt ülekatet: augud on sees, paneme lihtsalt uue asfaldi," sõnas Kongo. Maanteid ehitatakse laiemaks, tehakse väilasid, viadukte ja liiklussõlmi.

Minister Simson kinnitab, et uusi ronge pole ära unustatud ning nende soetamisvajadus on Keskerakonna tulevases valimisplatvormis. Ka tõdes ta, et käesoleval aastal on Elroni reisijate arv ja ka piletitulu jätkanud kasvamist ning rongiliiklus on üha populaarsem.