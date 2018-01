Elroni ametist lahkunud juht Andrus Ossip: ronge on juurde vaja!

Hispaanlaste CAF-i trammid pidavat olema üks rist ja viletsus. Kui töökindlad on Stadleri rongid viie aasta jooksul olnud?

Nädal tagasi oli meil Stadleriga uute rongide projektile joone alla tõmbamine. Lepingus oli mitu punkti, mis fikseerisid rongide tehnilisele töökindlusele teatud ootused. Võib öelda, et lepingus kokkulepitust on rongid teinud tublimat tööd. Ka viie aasta rongipargi hoolduskulud on tunduvalt väiksemad, kui leping ütleb.