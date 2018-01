Elroni vedurijuhid teevad endiselt ületunde

Tänases Ärilehe intervjuus ütleb Elroni juhatuse esimehe kohalt lahkunud Andrus Ossip, et riiklik rongifirma on pikalt maadelnud vedurijuhtide ületundide probleemiga. Nüüd, neli aastat pärast riigisisese rongiliikluse täielikku ülevõtmist, tõdeb Ossip, et probleem hakkab lahenema.

Tehnilise järelevalve amet juhtis kaks aastat tagasi tähelepanu Elroni vedurijuhtide ületundidele. Miks pole sellele probleemile endiselt täit lahendust leitud?

Sellele vastamiseks peame minema 2013. aasta lõppu. Riik püüdis Edelaraudteega kokkulepet saavutada, et võimaldada rongiliikluse järk-järgulist üleminekut. Kuna seda ei saavutatud, tuli Elronil 1. jaanuaril 2014 võtta enda peale ka diiselrongide teenindamine. Aus on öelda, et meil ei olnud sel ajal kõiki ronge. Viimased saabusid 2014. aasta mais.

2013. aasta 31. detsembril istusin siin (Pääskülas Elroni depoos - toim) Edelaraudtee rongijuhtidega ja küsisin, kas nad tulevad Elronisse tööle. Tuleb aru saada, et rongijuhte ei ole kusagilt võtta ja neid ei koolitata. Tollal oligi ainuke võimalus juhid Edelaraudteelt saada. Samas ei tahtnud me uisapäisa kõiki töötajaid üle võtta. Samal ajal oli eesmärk sõitjateveo mahtu suurendada, mistõttu algusaastatel oli rongijuhtide järele vajadus märksa suurem, kui meil neid tööl oli. Selle olukorra lahenduseks olidki ületunnid. Nüüd saame öelda, et koolitame kolmandat gruppi vedurijuhte. Praegu meil veel mingil määral esineb ületunde, kuid lisanduvate vedurijuhtidega peaks see mure kaduma. Hea uudis on ka see, et Eesti raudteedele lisandub Elroni koosseisus esimene naisvedurijuht.