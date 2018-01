Elronile valiti uus juht

22. jaanuarist alustab riigile kuuluva ettevõtte AS Eesti Liinirongid uue juhatuse esimehena tööd Olle Tischler, kes valiti ettevõtte nõukogu poolt avaliku konkursi korras kandideerinud kandidaatide seast. Konkursil osales 37 kandidaati.

Olle Tischleril on pikaajaline rahvusvahelise ettevõtte Baltikumi üksuse juhtimise kogemus ettevõttest Oracle Baltics. Samuti on ta tegutsenud müügijuhina ettevõtetes Novira Capital ja IC Systems. Tischler omab Estonian Business Schooli bakalaureusekraadi ja University of Strathclyde Graduate School of Business magistrikraadi rahvusvahelises äris.

AS Eesti Liinirongide praeguse juhatuse esimehe Andrus Ossipi tähtajaline leping lõpeb 12. jaanuaril 2018. Andrus Ossip otsustas uueks ametiajaks mitte kandideerida.

AS Eesti Liinirongide nõukogu tunnustab ja tänab Andrus Ossipit ettevõtte sihikindla ja tulemusliku juhtimise eest. Elron on viie aasta jooksul, mil Andrus on ettevõtet juhtinud, kasvanud usaldusväärseks ja kaasaegseks reisijateveo ettevõtteks. Elron on jõuliselt kasvatanud nii reisijate kui liinide mahtu, tagades seejuures kõrged kvaliteedinäitajad (graafikutes püsimise, rongide töökindluse jm). Andrus Ossip on andnud olulise panuse ettevõtte maine- ja töökeskkonna kujundamisse. Ta annab uuele juhile üle hästi toimiva ja usaldusväärse ettevõtte.