Elronist lahkuv juht: raudteesektor on konservatiivne ja muutused aeglased. Aga nüüd mõistan, miks see nii on

Kaheksa kuud on lühike aeg, et riigisektorisse ja täiesti uude valdkonda sisse elada ja midagi ka tehtud saada. On teil saavutusi ette näidata?

Kaheksa kuud ei ole lühike ega pikk aeg. Plaanide järgi detsembriks valmis Ridango arendatud piletimüügisüsteem, mis oli tõeliselt suur ja keeruline projekt, kuid mis oli enne minu tulekut venima jäänud. Samuti sain panustada uude turundusstrateegiasse ja tootearendusse.

2016. aastal tegi Elron hanke, et minna tehnoloogiliselt täiesti uuele platvormile, millega kaasnevad mh erinevad maksevõimalused. Igale kliendile tekib oma konto, kuhu pääseb ligi ja saab end identida erinevatel viisidel. Piletikandjaks on seni olnud ühiskaart või Elroni kaart, aga nüüd liiguvad kõik piletid sellele kontole ja süsteem muutub tsentraalseks (nii Elroni kaart kui ühiskaart jäävad praegu siiski kasutusse-toim.).See muudab täielikult pileti taasesitamise ja tekitamise võimalusi. Ma usun, et inimesed hakkavad end tulevikus suuresti identima nt mobiiltelefoni abil. Lisaks saab end valideerida ja ei peagi näiteks kohe piletit ostma, või su sõit võetakse arvesse ja seal tekivad erinevad hinnastamisvõimalused hiljem.

Paljudes tekitab praegu veel kimbatust ja hämmingut asjaolu, et lähirongides pole võimalik kaardiga makstagi...