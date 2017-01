Hiinas on viimase viie aastaga suletud üle 100 golfikeskuse, sest käib kampaania „miljonäride lemmikspordiala" vastu. Riigi Kommunistliku Partei juhid peavad seda üheks osaks korrumpeerunud ametnike ja ärimeeste elus, kirjutab The Telegraph.

Hiinas keelati tegelikult golfikesuste rajamine juba 2004. aastal, kuid nõudlus nende järele on plahvatuslikult kasvanud, sest rikkaid on aina rohkem. Niisiis on nende arv tegelikult kasvanud kiiresti 200 pealt 683 peale.

Nüüd on golfikeskuste omanikele tehtud ettekirjutusi, sest need kasutavat suuri maa-alasid ja veekogusid, asuvad haritaval maal või looduskaitsealal.

Varem on golfikeskuste sulgemine ja uute juurde ehitamise keelamine ebaõnnestunud, sest kohalikud omavalitsused on soovinud turismi arendada. Planeeringuid esitatakse parkide ja teiste rohealade loomiseks, kuid peagi kerkivad sinna golfiväljakud.

Golf on kohalike bürokraatide seas populaarne, aga Kommunistlik Partei on end sellest distansteerinud. Nad on keelanud ametnikel töö ajal golfi mängimise. Samas on öeldud, et sport ise ei ole keelatud.

Golfi-vaenulik oli juba Mao Tse-tung ning Xi Jinpingi sõda selle spordialaga peetakse tema laiema korruptsiooni ja luksusega võitlemise üheks osaks. Tavalised inimesed ongi ametnike laia elu hukka mõistnud.