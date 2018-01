Elu Läti piiri ääres. Liha, juust ja ehitusmaterjal sealt, kohv siit

Alkoholi piirikaubanduse ulatuslikust kasvust on nii lobigrupid kui ka valitsuse liikmed rääkinud terve viimase aasta. Suured alkoholiketid on tõdenud, et Lätis on läbimüük varasemast kaks korda suurem ja piirikaubandus korvab Eesti poodide vähese müügi.

Kuid lõunanaabrite juurde sõitvad inimesed pööravad järjest rohkem tähelepanu ka teistele kaubagruppidele. Maapiirkondade kaupluste juhid tõdesid riigikogu komisjonide ees, et olukord läheb järjest hullemaks: kui peaaegu kogu alkohol ostetakse nagunii teiselt poolt piiri, siis nüüd käiakse seal ka maiustuste, lihatoodete ja karastusjookide järel, rääkimata aia- ja ehituskaupadest.