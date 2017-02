Elu nagu põnevikus: tuntud tehnoloogiafirma viskas ühe loojatest üle parda

Umbes kuus aastat tagasi lõid kolm kolledži korporatsioonikaaslast rakenduse, täna ülipopulaarse suhtluskanali Snapchat. Peagi läheb ettevõte börsile ning see on väärt 25 miljardit dollarit. Dokumentidest tuleb aga välja üks väga pentsik seik selle ettevõtmise ajaloost, kirjutab Celebrity Networth.

Snap Inc. loodab börsilt kokku koguda 3 miljardit dollarit, kuid dokumentides on kirjas vaid kahe omaniku nimi. Kuidas ja miks kolmandast mehest lahti saadi?

Börsile mineku dokumendid paljastavad Snapchati algusaegade draama. Tänased omanikud Evan Spiegel ja Bobby Murphy ei olnud toona kahekesi, lisaks oli mees nimega Reggie Brown. See Stanfordi tudeng oli väidetavalt rakenduse kontseptsiooni autor, disainis selle tänase logo ning aitas leida tegevjuhi.

Brownil tekkis Snapchati idee 2011. aastal ja ta rääkis sellest sõber Evan Spiegelile. Nad said kiiresti aru, et see on väga hea mõte. Kodeerimiseks võeti appi sõber Bobby Murphy. Kõik oli hästi. Siis kuulis Brown pealt, kuidas Spiegel ja Murphy teda ärist välja soovivad puksida. Brownil oli aga relv. Tema käes olid Snapchati patendipaberid ning ta ei kavatsenud neid ilma võitluseta ära anda.

Spiegel ja Murphy pidid Browni välja ostma. Nimelt andis Brown Snapchati kohtusse. Ära minemise tasuks kujunes 158 miljonit dollarit. Lepiti kokku, et see makstakse osade kaupa. Viimane osamakse, 107,5 miljonit eurot, maksti 2016. aastal.

Kuidas aga asi nii hapuks läks? Miks kaks sõpra kolmanda vastu astusid? Miks maksid sõbrad Brownile rohkem kui Mark Zuckerberg omal ajal Winklevossi kaksikutele?

Spiegel ja Brown kohtusid Stanfordi ülikooli ühikas. Nad olid koos Kappa Sigma korporatsioonis. Brown õppis Inglise keelt, Spiegel tootedisaini. Siis toodi mängu Murphy, kes oli kunagi Spiegeliga teinud läbikukkunud projekti Future Freshmen. See on edasises loos oluline fakt.

Kolmik hakkas Snapchati kallal tööd tegema 2011. aastal Spiegeli isa majas. Kõik, kellega nad oma ideed jagasid, arvasid, et see on suurepärane. Neil olid dollarimärgid silmade ees. Rollid olid jagatud selliselt, et igaüks tegeles sellega, mida ta paremini oskas. Spiegel oli tegevjuht, Murphy tehnoloogiajuht. Browni rolliks oli turundusjuht. Brown eeldas, et kõik kolm on võrdsed partnerid.

Rakendus läks iTunes'i rakenduste poodi üles 8. juulil 2011. Sellest sai hitt. Mehed tegid kohe peo. Tellitud oli Snapchati logoga kook ning kolme meest pildistati selle taga, käed teineteise kaelte ümber. Ka see on oluline detail.

Vaid kuu möödudes oli nende ärisuhe läbi. Kõik käis kähku. Peagi alanud kohtuprotsessis oli just äsja mainitud koogipilt Browni kohtupaberites väga oluline ja kriitiline asitõend. See näitas, et ta oli algusest peale nendega.

Spiegel soovis, et Snapchati idee saaks kiirelt patenteeritud. Brown plaanis minna juurat õppima ning ülesanne jäeti tema kanda.

2011. aasta 11. augustil andiski ta patenditaotluse sisse ning pani kõik kolm võrdsetes osades omanikeks.

Brownil oli aga puudu oluline infokild. Juunikuus, kui Spiegel lõi Snapchati tarbeks ettevõtet, eeldas Brown, et see oli uus firma ja et kõik kolm on võrdsed partnerid. See ei olnud nii. Spiegel lihtsalt muutis selle firma nime, millega nad koos Murphyga kunagi oma läbikukkunud projekti tegid. Brown ei olnud üldse kirjas. Ta oli mittekeegi.

Suvi jätkus ja pinged kasvasid. Brown muutus paranoiliseks ja hakkas sõprade vestlusi pealt kuulama. Siis ta kuuliski pealt, et sõbrad plaanisid ta üle parda heita. Oli üks probleem, Snapchat oli oli olnud Reggie Browni idee.

Sõnnik lendas lõplikult ventilaatorisse 16. augustil, kui kolme sõbra vahel toimus konverentskõne. Nad olid kõik joonud. Spiegel soovis teada, miks Brown ei olnud talle andnud patendidokumentide koopiaid. Brown soovis teada, milline on tema osa suurus Snapchatis.

Brown ütles, et ta on nõus võtma väikseima osa ehk jaotus oleks 20/40/40. Spiegel ja Murphy ei olnud nõus. Nad muutsid hoopis ära Snapchati serveri ning kasutajakonto sissepääsukoodid. Brown ei saanud enam sisse.

Jah, Brown oli üks kolmes loojast, idee ja logo autor ning tema andis sisse patenditaotluse. Samas ei olnud ta kuidagi rakenduse arendamise juures. Seal ei olnud kübetki tema kodeerimis- ja inseneritööd.

Selge on see, et tema töö oli siiski oluline. Vaid tema oskas patenditaotlust esitada. Browni töö oli oluline, kuid see ei olnud nii oluline kui tema kahel toonasel sõbral. See on tehnoloogiavaldkonnas väga tavaline pingete allikas. Need, kes toote valmis teevad näevad end tihti väga olulisena, kuid nad ei saaks hakkama ilma reggie brownideta.

Spiegel ja Murphy arvasid aga, et Brown on ripats, kes oma tähtsust üle hindab ning ta ei ole midagi väärt.

Sõprade kohtuprotsess kestis poolteist aastat. Korduvalt tehti katseid sõlmida kokkulepet.

Snapchat on täna väärt 25 miljardit dollarit. Nad on ajaloo üks kõige kiiremini kasvavamaid tehnoloogiafirmasid üldse. 2016. aastal oli nende käive 405 miljonit dollarit. Firma IPO toimub tõenäoliselt märtsikuus. Evan Spiegel ja Bobby Murphy saavad rikkamaks kui nad eales on unistanud. Reggie Brown peab leppima 158 miljoni dollariga.