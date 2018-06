Emirates plaanib lennukites akendest loobuda

Lennufirma Emirates Airlines esitles hiljuti soetatud lainerit Boeing 777-300ER. Neis ei ole illuminaatoreid, vahendab BBC.

Illuminaatorite asemel pakutakse reisijatele võimalust vaadata parda taga asuvat taevast ning maad virtuaalsete akende vahendusel. Seal kus tavalistel lennukitel on illuminaatorid, on Emirates´i esimeses klassis paigaldatud ümarad ekraanid, kuhu kuvatakse lennuki kaameratest tulev pilt.

Kujutis on nii kvaliteetne, et pilt näeb välja parem kui aknast ise vaadates, kinnitas lennufirma president Tim Clark.

Tema sõnul plaanib firma edaspidi hakata kasutama lainereid, millel ei ole üldse illuminaatoreid. „Kujutage endale ette: istute lennukisse, kus esmapilgul vaadates ei ole ühtegi akent. Aga sees näete illuminaatoreid,“ rääkis ta.

Clarki hinnangul aitab selline samm optimeerida lennuktite konstruktsiooni, sest lennukitel ei ole ilma akendeta ka eriti nõrka kohta. Lisaks on lennukid kergemad, sõidavad kiiremini ning põletavad vähem kütust.

Cranfieldi ülikooli professori Graham Braithwaite’i sõnul toob selline areng aga kaasa turvalisuse küsimuse. Nimelt on tema sõnul oluline, et hädaolukorras näeksid stjuardessid ning stjuuardid väljaspool lennukit toimuvat. Seda eriti siis, kui tuleb hakata reisijaid evakueerima. „Teenindajad peavad hädaolukorras saama enne uste avamist lennuki ümbrust kontrollida,“ selgitas ta, lisades et igal seda takistaval sammul on keeruline lennuohutusteenistuselt luba saada.