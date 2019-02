Emirates'i lennufirma bossid lubasid ettevõtlusministrile Tallinna liini tasuvuse tõsist kalkuleerimist

Dubai lennuliini avamist võib (lisaks sellele, et ei nähta ikkagi piisavat reisijate mahtu) varjutada ka asjaolu, et Katari lennufirma Qatar Airways on välja hõiganud samuti Tallinna liini avamise. Kuna aga Emiraadid ja Katar on pehmelt öeldes tülis - näiteks ei lenda lennukid kahe riigi vahel juba 2017. aasta suvest poliitiliste erimeelsuste tõttu. Tammist nentis, et Qatar Airwaysi teemat Emirates'i esindajatega siiski ei arutatud.

"Jah, sageli need otsused on poliitilised. Aga seetõttu on ka hea, et nii mina kui Jüri Ratas lennuliini vajalikkuse teemat tõstatasime. Hea näide oli Turkish Airlinesi avamine Istanbuli omal ajal, sest kuigi isegi majanduslikud numbrid näitasid tasuvust, tehti n-ö „leap of faith" ehk heas usus tuldi siia proovima. Ma usun, et ka Emiratesil tulevad numbrid ilusti kokku, sest palju on potentsiaali mõlemas suunas reisijatele."

Ajakirjaniku visiidi eest Dubaisse tasus osaliselt EAS.