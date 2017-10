EMOR-i uuring: Tallinna hinnatuim kaubanduskeskus on Ülemiste

Ülemiste keskus tõusis 2015. aastal parimate kaubakeskuste pingereas esikohta hoidva Rocca al Mare Keskuse kõrvale ja tõukas 2016. a selle troonilt.

Ülemiste tulemused on tänavuseks veelgi paranenud ja edumaa konkurentide ees kasvanud.

„Ülemiste keskus on Tallinna kõige tuntum tööstuskaupade ostukoht,“ sõnas Emori uuringuekspert Kersten Jõgi. „Klientide jaoks on see maineliider, kes eristub teistest suurima kaubavalikuga ning moodsaima kogupere ostukohana.

Ülemistet pidas Tallinna parimaks tööstuskaupade ostukohaks 32% vastanuist, Rocca al Maret aga nimetas 25%. Kaubanduskeskustes asuvatest poodidest on klientidele atraktiivseimad rõivapood H&M, jalatsipood NS King ja parfümeeria-kosmeetikapood I.L.U.“

Kersten Jõgi kinnitusel ei ole kaubanduskeskused enam ammu pelgalt kaubamüügile orienteeritud, vaid üha olulisema tõmbejõuga on erinevad teenused.

ekraanitõmmis

„Traditsiooniliste teenuste kõrval nagu panga-, side- ja iluteenused kasvab aina toidu- ja meelelahutuskohtade tähtsus. Kino ja restoranid annavad palju lisaväärtust,“ rääkis Jõgi.

„Sel aastal uurisime lisaks kaupadele ka teenuste tarbimist. Tänu erinevate teenuste pakkumisele võidavad enim kliente juurde meelelahutusele suunatud keskused nagu Mustamäe Keskus ja Solaris – mõlemad pakuvad kinoelamust ja head söögikohtade valikut. Mustamäe ja Solarise puhul saab magnetina välja tuua ka Lido olemasolu,“ lisas Jõgi.

Uuringu käigus küsitleti 1000 Tallinna ja Harjumaa elanikku vanuses 15–74; valim on esinduslik piirkonna vastavaealise elanikkonna suhtes. Uuring toimus tänavu augustis ja septembris telefoniintervjuudena.