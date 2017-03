Emori uuring: millised on eelistatumad tööandjad IKT valdkonnas?

Kantar Emori esmakordsest IKT sektori tööandjate maine uuringust selgus, et pingereas on juhtkohal Skype, kes on eelistatud tööandja mitte ainult IT-spetsialistide jaoks. Skype on eelistatud tööandjate pingerea eesotsas ka kogu elanikkonna ja tudengite silmis. Eelistatud IKT tööandjate esiviisikusse kuuluvad veel TransferWise, LHV, Swedbank ja Eesti Energia.

IT valdkonna tööandjate maine uuringu eestvedaja Emori uuringuekspert Lele Aak rääkis: "Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada IT-spetsialistide ootused tööandjatele IKT vallas, mainekamad tööandjad ning erinevate ettevõtete maine tööandjana. Emor uuris jaanuaris ja veebruaris 43 IKT ettevõtte mainet tööandjana, uuringus osales 677 IT-spetsialisti üle Eesti. Uuringu tegemisel olid Emori partnerid CV Online ja Latitude 59." Emori uuringuekspert Lele Aak tõi esile: "Tööandjate pingerida näitab, et IKT tööandjatena ei ole atraktiivsed mitte ainult IT-firmad, vaid ka suured ettevõtted panganduse, telekommunikatsiooni ja infrastruktuuri valdkonnas," lisades veel, et "atraktiivsed IT-tööandjad on samuti riigiasutused, mis koondavad endas IT ametikohti, näiteks SMIT, RIK ja RIA." Lele Aak juhtis tähelepanu, et: "Peale liidripositsioonidel olevate Skype'i ja TransferWise'i asub järgmine IT-ettevõte eelistatud tööandja pingereas alles kaheksandal positsioonil ning pingerea esimese 15 ettevõtte hulka kuulub vaid kuus IT-ettevõtet." Kantar Emori uuringuekspert Lele Aak sõnas kokkuvõtteks: "Suured ettevõtted suudavad suurema tõenäosusega pakkuda IT-spetsialistidele just seda, mida nad tööandjalt ootavad - töötajate väärtustamist (sh läbi konkurentsivõimelise palgataseme), töötajatest hoolimist, mõnusat tööõhkkonda, huvitavaid ja mitmekülgseid erialaseid väljakutseid ning stabiilsust."