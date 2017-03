Enam kui 1500 inimest ootavad: Telia ei täida kohtuotsust

Eesti Telekomist tõrjutud väikeaktsionärid pole kohtu kaudu välja võideldud pea miljonit eurot kätte saanud, kirjutab Äripäev.

1563 Eesti Telekomi väikeaktsionäri esindav vaidlus Telia Companylt (endise nimega TeliaSoneralt - toim) õiglase hüvitamise saamiseks lõppes novembrikuus. Kaks esimest kohtuastet mõistsid neile küll 951 835 eurot, kuid väikeaktsionäre koos Soraineni advokaadibürooga esindav Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni tahtis saada läbi riigikohtu väikeaktsionäridele sellest viis korda suurema summa. Riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse.

„Siin see vaidlus praegu lõpeb. Pole midagi parata, nüüd tuleb lihtsalt keskenduda selle määratud summa väljanõudmisele," tõdes Hänni toona otsust kommenteerides ja lisas, et edasisi vaidlusi väljaspool Eesti kohtusüsteemi nad ei plaani. Möödunud on neli kuud, kuid pea miljonit eurot ei paista kuskilt.

