Enam kui nädal suurest põlengust. Endoveri juhatuse liige räägib, millised on korteri ostnute emotsioonid

Volta Loftide Tööstuse 47d hoone on ühisrahastuse objekt, mis tähendab, et selle ehitamist on rahastanud erainvestorid ja tavainimesed. Kokku on kahes võõrus kaasatud üle miljoni euro ning investoreid on kokku veidi üle tuhande. Majas on müümata kümneid kortereid, kuid suur osa on ka müüdud või broneeritud. Arendaja Endover esindaja ütles kohe pärast põlengut, et hoone taastatakse täies ulatuses (suuri kahjustusi said vaid ülemised korrused). Ühisrahastusplatvorm Crowdestate esindaja Loit Linnupõld rahustas aga investoreid, et need saavad oma raha kindlasti tagasi ning lubatud intressi ka.