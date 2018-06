Enam kui pooled Tallinna Sadama aktsionärid on adrenaliinilaksu ootavad kiire vaheltkasu spekulandid

Kolmapäeval saab alguse Tallinna Sadama aktsia eluring börsil, kirjutab Äripäev.

Äripäeva küsitletud investorid on ühel meelel, et aktsia hind esimese kauplemispäeva jooksul tõuseb. Enam kui pooled investeerisid Tallinna Sadama aktsiatesse eesmärgiga need kauplemise esimestel päevadel maha müüa ja kasu lõigata.

Teiste seas on ka noor investor Joonatan Uusväli, kes ütles, et märkis aktsiaid eesmärgiga saada mängurahaga väike adrenaliinilaks. Tema hinnangul aktsia tõuseb – kui palju, seda ei oska ta hinnata.

Loe pikemalt Äripäevast.