Enampakkumisele läinud elektriautode rent avab taas uksed

Tänavu suvel tegevuse lõpetanud ELMO RENT alustab taas septembris uute omanike eestvedamisel. ELMO Rent OÜ omandas elektriautode renditeenuse koos selle juurde kuuluva masinapargiga riigi poolt korraldatud enampakkumise teel 277 000 euro eest.

“Meil on hea meel, et ELMO lühirendi teenus on kasutajate hulgas siiani hästi vastu võetud ning loodame, et uued omanikud on edukad teenuse veelgi suurema populaarsuse kasvatamisel“ sõnas seni tehtut kokku võttes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan.

Elmo Rent uued omanikud näevad elektriautode jagamismajanduse põhisel lühirenditeenuses suurt perspektiivi ja plaanivad panustada renditeenuse arengu kasvu pikaajaliselt, nimetades uue hingamisega teenuse turule tulekut ELMO Rent 2.0-ks.

Tänasest tuuakse teedele tagasi soetatud 31 elektriautot ja jätkatakse renditeenuse pakkumist kasutajatele tuttaval viisil. “Kogu meie energia on seni läinud teenuse taaskäivitamisse ehk autode hooldamisele ja ettevalmistamisele, rendipunktide vahel jagamisele ning broneerimissüsteemi testimisele” selgitas ELMO Rent OÜ tegevjuht Indrek Klaassen. Autosid saab rentida Tallinnas, Tartus ja uue kohana hooaja lõpuni Pärnus pea samadel tingimustel nagu varem.

Järgmises etapis uuendatakse broneerimissüsteemi ja tõstetakse läbi lisanduvate rendipunktide ning uute kliendi sihtgruppide elektriautode lühirenditeenuse kättesaadavust juba laiemale ringile huvilistele. „ELMO RENT 2.0 eesmärgiks on saada renditeenuse kasutajasõbralikkuse pioneeriks, mistõttu soovime tõsta teenuse kasutusmugavust ja lihtsust, laiendada autoparki ja teenuse rendikohti. Alginvesteering on kokku 340 000 eurot “ lisas Klaassen.

Loe veel

Taust

SA KredEx lõpetas käesoleva aasta juulis ELMO lühirendi teenuse pakkumise seoses hankelepingute lõppemisega ja algselt püstitatud eesmärkide täitmisega.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pani aprillis avalikule enampakkumisele ELMO Rendi ehk elektromobiilsuse programmi raames loodud elektriautode renditeenuse koos selle juurde kuuluva masinapargiga, milles sisaldub 31 elektriautot ja 15 rendiautode tavalaadijat.

Enampakkumisel osales neli pakkujat ning edukaks tunnistati ELMO Rent OÜ poolt esitatud ühispakkumus maksumusega 277 000 eurot. Pakkumise alghinnaks oli 120 000 eurot.