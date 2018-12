Enamus poekette investeerib iseteeninduskassadesse ka väljaspool Tallinnat, vaid Prisma peab seda liiga kulukaks sammuks

Kui tänavu investeeris Maxima Eestis iseteeninduskassadesse pea miljon eurot, siis Liigi sõnul panustatakse sellesse tuleval aastal sama jõuliselt edasi. Täpsemaid summasid Liik täpsustada ei soovinud.

Peamiseks iseteeninduskassa heaks omaduseks on poekettide esindajate sõnul aja kokkuhoid. Liik sõnas, et selline teenus aitab vähendada poes pikki järjekordi ja muudab kliendile poeskäigu lühemaks. Selvekassade miinuseks saab pidada seda, et vanematel inimestel võib uudse kassaga harjumine aega võtta, lisas Liik.

Prisma Tartusse iseteeninduskassasid ei plaani

Poekettide esindajate sõnul iseteeninduskassad poetöötajate ametikohti ei ohusta. „Sageli arvatakse, et iseteeninduskassad on mõeldud selleks, et kaupluse töötajate arvu vähendada. Nõnda see siiski pole,” sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats. „Iseteeninduskassad on eelkõige mõeldud klientidele ostuprotsessi lihtsustamiseks ning töötajate arvu see otseselt ei mõjuta.”

Suurematest poekettidest pole Tartus ainsana iseteeninduskassasid Prismas. Prisma kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsi sõnul ei kavatse poekett lähitulevikus Tartusse selliseid kassasid paigaldada, sest tegu on suure investeeringuga ning praegune statistika pole selline, mis näitaks, et see end ära tasuks.