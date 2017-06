Enda sõnul vägevat raha kokku ajav pank kaotas juba ühe koostööpartneri

Konsultatsioonifirma Ernst Young (EY) teatas, et nende koostöö blockchain-panka ehitava Eesti firmaga on läbi, kirjutab portaal geenius.ee

Kuigi Polybius Foundation OÜ kodulehel leiab ettevõtte nõunike nimistust veel EY pangaoperatsioonide ja -tehnoloogiate ning finantsteenuste nõustaja Daniel Haudenschildi nime, kirjutas Financial Times eile, et EY teatel ei kuulu Daniel Haudenschild enam nende ridadesse ning tema kommentaarid EY blockchaini strateegia kohta on ebakorrektsed.

