Endine Eesti kaitseväe juhataja liitub Milremiga

Milrem Roboticsi juht ja omanik Kuldar Väärsi sõnas, et tal on väga hea meel, et Terras võttis vastu ettepaneku liituda just Milrem Roboticsiga. "Riho Terrase liitumine tugevdab oluliselt ettevõtet rahvusvahelisel turul," sõnas Väärsi.

Ta lisas, et endise kaitseväe juhatajana on Terrasel väga head sidemed nii Euroopa kui ka maailma militaar- ja kaitsetööstusringkondades ning lisaks on tal kogemus suure organisatsiooni juhtimisel.

"Terras asub looma ja juhtima rahvusvahelist äriarendusmeeskonda ning tegelema laiemalt kliendisuhete loomisega. Meie eesmärk on oma toodetega kanda kinnitada rahvusvahelisel turul ja olla eelistatud valik kaitsevaldkonna robootikalahendustes. See on ambitsioonikas eesmärk ja Riho Terras on inimene, kes seda ambitsiooni kindlasti aitab ellu viia," lausus Väärsi.

Riho Terras ise usub, et robootikalahendused muudavad tuntavalt järgmise 10 aasta jooksul nii kaitsetegevuse kui ka sõjapidamise viise ja põhimõtteid. Tema sõnul asendatakse seniseid traditsioonilisi tehnoloogiaid järjest enam robootikasüsteemidega ning siin on just Eestil kui nutikal väikeriigil võimalus silma paista ja eesrindlik olla.

„Maailma kaitsevaldkond on kursis meie arenduste, potentsiaali ja toodetega ning see annab ettevõtte edasistele arendustele väga head väljavaated, mistõttu olen seadnud eesmärgiks, et ettevõtte erinevate funktsioonidega mehitamata maismaasõiduk oleks eelistatud paljudes maailma riikides,“ selgitas Terras.

Ettevõtte juhi Kuldar Väärsi sõnul on Milremi peamised sihtturud eelkõige Euroopa riigid nagu Suurbritannia, Norra, Prantsusmaa, Hispaania ja Holland, kuid ka USA ning Aasia riigid, näiteks Tai ja Singapur.