Endine ENSV juhtfiguur: eks mind on hiljem sõimatud, et võtsin Kallase enda käendusele

Nimelt pidi Saul hoiukassade vabariikliku peavalitsuse juhatajana töötanud Kallase kohalt taandama. „Oli selline lugu. Olin sunnitud. Aga leidsime juba toona, et selliste võimetega meest ei saa lasta maha materdada. Olen siiani veendunud, et see oli õige otsus. Aga NSV Liidu hoiukassade peavalitsus, kellele Kallas ühelt poolt allus, nõudis tema kohalt vabastamist,” meenutas Saul intervjuus LP-le.

Sauli sõnul oli põhjuseks, et Kallase juhitud organisatsiooni süüdistati tõsises majanduslikuks möödalaskmises – hoiustajate raha kasutati isiklike huvide rahuldamiseks. Kuigi Siim Kallas on öelnud, et midagi sellist ei olnud ja ta lahkus ametist, kuna tal sai kõrini lahkhelidest Moskvaga, siis endise ENSV peaministri sõnul oli asi ikkagi tõsine. „Kolm inimest läksid selle eest kohtu ette.”

Kuna aga Kallas oli majanduse seisukohalt väga võimekas, tuli teda hoida. „Võtsime ta määramise enda peale, panime ta Rahva Hääle peatoimetaja asetäitjaks. Ja Moskva mehed ei hakanud meie otsust vaidlustama. Eks mind on hiljem sõimatud, et võtsin Kallase enda käendusele,” rääkis Saul.

Täna trehvavad Kallas ja Saul ikka mõnel üritusel. Siis tervitavad üksteist lõbusalt. „Lähemaid kontakte meil pole vaatamata sellele, et ta ei ela minust ju kaugel,” sõnas endine ENSV tippjuht.

