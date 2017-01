Ettevõtja Indrek Neivelt ütleb Eestis kehtestatava astmelise tulumaksu kohta, et see on igati normaalne ja arenenud riigile kohane viis maksumaksjaid maksustada.

"Minu arvates oleks koos tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega pidanud tõstma ka tulumaksu määra. Näiteks 25%-ni," lisab Neivelt.

"Mis astmelisse tulumaksu puutub, siis see on igati normaalne. Kõikides arenenud riikides on see olemas ja arvata, et me oleme kuidagi teistest targemad, ei ole mõtet. Tundub, et praegu toimub maksudega mingi tõmblemine. Me lapime olemasolevat süsteemi, mis on tehtud eelmisel sajandil," ütleb Neivelt.

"Kapitali maksed on meil olematud ja tööjõu maksud on väga kõrged. Vaadates tänapäeva olukorda ja tuleviku prognoose, peaks olema vastupidi. Vajame suuremat pilti ja vaadet tulevikku," on ettevõtja veendunud.