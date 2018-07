Endine keskkonnaministeerium kantsler Andres Talijärv leidis uue töökoha

Eesti Erametsaliidu juhatus kinnitas Andres Talijärve liidu tegevjuhi ametisse juuni lõpus ja tööle asub ta alates 1. augustist, teatas liit. Talijärv võtab käsile metsanduse maine parandamise.

„Ma olen alati olnud seda meelt, et inimesed peaksid tegelema sellega, mida nad on õppinud ja mida oskavad. Mina olen metsandust õppinud ja kogu elu metsanduses töötanud. Arvan, et mul on teadmisi, mida saan metsanduse edendamiseks kasutada,” ütles Andres Talijärv.

Hetke tähelepanu vajavaks küsimuseks peab erametsaliidu uus tegevjuht muu hulgas metsanduse mainet. „Metsandusest räägitakse väga palju, aga paraku on ses palju pooltõdesid ja lausa valet, metsas toimetajaid on ülekohtuselt mustatud. Tahan aidata kaasa metsanduse maine parandamisele.”

„Eesti Erametsaliit on teinud oma 26 aasta jooksul läbi märkimisväärse arengu. Liikmeskond on eriti just viimasel aastakümnel jõudsalt kasvanud ja liikmete metsamaa moodustab juba kolmandiku kogu erametsamaa pindalast. Et Andres Talijärv meie pakkumise vastu võttis, kinnitab liidu tugevat taset ning lisab edasimineku kindlust. Meie peamine siht on säilitada metsaomanike tegevusvabadus ja õigus eraomandile,” ütles erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link.