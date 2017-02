Armeenia majandus vajab aastas vähemalt 7-10 protsendist kasvu, et saavutada jätkusuutlik majandus, ütles Armeenia keskpanga endine juht Bagrat Asatryan.

Tema sõnul ületas mullune majanduskasv vaevalt ühe protsendi ja sama aeglane majanduskasv ähvardab ka 2017. aastal, vahendab Armeenia uudisteagentuur Arka News.

Asatryan ütles, et Armeenia mullune majanduskasv oli hall ja värvideta. Tema sõnul kukkus mullu sektoritest ehitus ja põllumajandus. Need majandusharud on tööturul suure osatähtsusega. Teistes kasvu näidanud tööstusharudes ei tekkinud märkimisväärselt töökohti.

Negatiivsed arengud võivad põhjustada uue väljarändelaine, mis omakorda lööks majandust. Läinud aastast positiivselt rääkides tõi ta välja, et eksport kasvas ja import kahanes.

„Jätkub eelnenud aastatel viljeletud poliitika, mis tõi viimasel kaheksal aastal USA dollarites arvutatult kaasa 11,5 protsendise majanduse kogutoodangu languse,“ rääkis ta. „Samal ajal kasvas riigivõlg 311 protsenti ja vaesuses olijate arv suurenes 26,4 protsendilt 29,8 protsendile.“

Omas rahas kasvasid kaheksa aastaga valitsuse kulutused 165 protsenti ja riigiaparaadi ülalpidamiskulud 265 protsenti. Hariduskulutused kasvasid samal ajal vaid 23,3 protsenti.

„Kuigi peaminister vahetus, ei ole jätkuvalt selgust majanduspoliitikas,“ lausus ta.

„Venemaa majanduses on oodata positiivseid arenguid ja see võib avaldada positiivset mõju Armeenia majandusele,“ ütles ta. Venemaa tänavuseks majanduskasvuks on prognoositud 1,5 protsenti.