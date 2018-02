Endine kindlustusinspektsiooni juht läheb IIZI Kindlustusmaakleri õigusvaldkonda juhtima

Kindlustusvahendusega tegeleva IIZI Kindlustusmaakleri meeskond tugevneb ja õigusvaldkonna juhina alustab tööd Kaido Tropp.

Kaido Tropp on kindlustussektoriga seotud juba viimased 25 aastat, viimased 4 aasta tegutsenud Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu (EKML) tegevjuhina. Ta on olnud nii kindlustusinspektsiooni peadirektor, finantsinspektsiooni juhatuse liige kui ka Eesti esindaja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutuses.

IIZI Kindlustusmaakler AS on Eesti kapitalil põhinev kindlustusmaakler ettevõte. IIZI Kindlustusmaaklerile kuulub ettevõtte teatel 31% turuosa. Rahvusvaheliselt on IIZI esindatud Läti ja Soome turul. IIZI Groupis töötab üle 150 inimese.